Санкцій проти "Північного потоку-2": у ЄС просять не обмежувати їхні компанії

Фото: "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

ЄС виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель cтурбований тим, що США все частіше застосовують санкції проти європейських компаній. Так він відреагував на нові інструкції державного секретаря США Майка Помпео щодо нафтопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2"

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, ЄС виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній, які ведуть легітимний бізнес.

"Ба більше, ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному законодавству. Європейська політика має визначатись тут, у Європі, а не третьою країною", - заявив Боррель.

Він закликав Сполучені Штати скасувати загрозу санкцій і почати відкритий діалог.

Нагадаємо, державний департамент США включить газопровід "Північний потік-2" до переліку проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував наміри Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".