ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Санкцій проти "Північного потоку-2": у ЄС просять не обмежувати їхні компанії

Брюсель, Неділя 19 липня 2020 10:58
Санкцій проти "Північного потоку-2": у ЄС просять не обмежувати їхні компанії
Фото: "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

ЄС виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель cтурбований тим, що США все частіше застосовують санкції проти європейських компаній. Так він відреагував на нові інструкції державного секретаря США Майка Помпео щодо нафтопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2"

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, ЄС виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній, які ведуть легітимний бізнес.

"Ба більше, ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному законодавству. Європейська політика має визначатись тут, у Європі, а не третьою країною", - заявив Боррель.

Він закликав Сполучені Штати скасувати загрозу санкцій і почати відкритий діалог.

Нагадаємо, державний департамент США включить газопровід "Північний потік-2" до переліку проектів, які потрапляють під санкції в рамках закону CAATSA.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розкритикував наміри Сполучених Штатів Америки ввести нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Северный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся