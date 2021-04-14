После санкций против контрабандистов поступления с таможни могут упасть

Борьба с контрабандой в Украине замедлила темпы растаможки грузов, из-за чего в апреле Гостаможня может сорвать план по сборам в казну. Однако в Раде считают, что в случае успешной борьбы с незаконными товарами в будущем все потери будут возмещены сторицей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой ".

По информации РБК-Украина, как минимум в первую неделю после введения санкций в отдельных регионах темпы растаможки грузов упали. Из-за этого в апреле Гостаможня может сорвать план по сборам в казну, установленный Минфином. Источник издания в министерстве отметил, что пока рано говорить о том, будет ли недобор в бюджет. Там отметили, что нужно дождаться конца месяца.

Председатель комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в разговоре с РБК-Украина отметил, что такой риск есть. Но это, убежден депутат, не означает, что с контрабандой не нужно бороться. "Если борьба будет успешной, мы сторицей все возместим в будущем", - подчеркнул он.