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После санкций против контрабандистов поступления с таможни могут упасть

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 15:17
После санкций против контрабандистов поступления с таможни могут упасть Фото: поступления с таможни могут упасть (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ростислав Шаправский, Андрей Василюк

Борьба с контрабандой в Украине замедлила темпы растаможки грузов, из-за чего в апреле Гостаможня может сорвать план по сборам в казну. Однако в Раде считают, что в случае успешной борьбы с незаконными товарами в будущем все потери будут возмещены сторицей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой".

По информации РБК-Украина, как минимум в первую неделю после введения санкций в отдельных регионах темпы растаможки грузов упали. Из-за этого в апреле Гостаможня может сорвать план по сборам в казну, установленный Минфином. Источник издания в министерстве отметил, что пока рано говорить о том, будет ли недобор в бюджет. Там отметили, что нужно дождаться конца месяца.

Председатель комитета Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в разговоре с РБК-Украина отметил, что такой риск есть. Но это, убежден депутат, не означает, что с контрабандой не нужно бороться. "Если борьба будет успешной, мы сторицей все возместим в будущем", - подчеркнул он.

Напомним, 3 апреля СНБО Украины впервые ввел персональные санкции против топ-10 украинской контрабанды.

Позже стало известно, кто именно находится в этом списке. Это, в частности, "крестный отец" украинской контрабанды Вадим Альперин и бывший председатель Закарпатской таможни Валерий Пересоляк (владелец футбольного клуба "Минай"). Также после того заседания СНБО отстранили от работы десятки таможенников.

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Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тест для таможни. Помогут ли санкции СНБО в борьбе с контрабандой