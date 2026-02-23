Санкцій ЄС до роковин вторгнення РФ в Україну не буде: хто виступив проти

Провал ЄС

Каллас зазначила, що через 4 роки після початку повномасштабної війни Україна платить високу ціну за агресію Росії. Але і Москва не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Армія РФ загрузла, економіка швидко занепадає, а українці чинять опір і тримаються.

"На жаль, ми не досягли угоди щодо 20-го пакету санкцій. Це невдача і сигнал, який ми не хотіли посилати сьогодні. Але робота триває", - додала вона.

Каллас наголосила, що після року переговорів між Україною та РФ навіть немає припинення вогню. Але перешкодою до миру є тільки Москва.

"Ми маємо змінити підхід: з тиску на Україну з вимогою поступитися територіями - на вимоги до Росії виконати базові умови для справедливого і міцного миру. У Європи є ясні та законні інтереси в тому, як закінчиться війна Росії. Щоб європейські інтереси не стали побічною шкодою, ми повинні чітко позначити, чого очікуємо від Росії", - додала чиновниця.

Вона уточнила, що базовим мінімумом мають стати такі умови:

повага до кордонів;

припинення диверсій;

виплата військових збитків;

повернення викрадених українських дітей.

Деталі від журналіста

Своєю чергою Йозвяк написав, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу не досягли жодного результату в питанні нового пакета санкцій, оскільки його заблокували Словаччина та Угорщина.

Він припустив, що "дедлайн" для ухвалення нового пакета санкцій - 24 лютого - найімовірніше буде порушено.