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У санкційний список США потрапили компанії оборонної і морської галузей Росії

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Вашингтон, П'ятниця 03 червня 2022 01:20
У санкційний список США потрапили компанії оборонної і морської галузей Росії Фото: у санкційний список США потрапили компанії оборонної і морської галузей Росії (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Мінторг США оновив санкційний список проти Росії. До нього потрапили, зокрема, компанії оборонної, морської та авіаційної галузей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

Всього під санкції потрапили 70 осіб.

До переліку потрапили "Газпром нафта шельф", морське конструкторське бюро "Алмаз" і авіаційний комплекс імені Ільюшина.

У чорний список також включили: дослідно-конструкторське бюро імені Яковлєва, Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", морське бюро машинобудування "Малахіт", науково-виробниче підприємство "Старт" імені Яскіна, Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ, кілька дочірніх підрозділів Російської академії наук.

Крім того, до переліку увійшло одне підприємство з Білорусі. Всі юрособи не зможуть отримати доступ до обладнання та технологій американського виробництва.

Раніше Мінфін США розширив санкційний список щодо російських чиновників і компаній у зв'язку з вторгненням в Україну. У нього потрапили 17 росіян, серед яких представник МЗС Росії Марія Захарова.

Що стосується компаній, то їх у списку 16, в тому числі і "Северсталь".

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