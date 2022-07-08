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Санкционный план "Макфола-Ермака" уже выполнен на 55%

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Санкционный план действий группы Макфола-Ермака по ужесточению санкций против Российской Федерации в настоящее время выполнен на 55%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Санкции против рф ужесточаются. Уже 55% плана действий группы Макфола-Ермака выполнено", - отметил Ермак.

Он проинформировал, что под санкциями оказался импорт российского золота, G7 планирует ограничить российскую нефть, а отключение российских банков от SWIFT продолжается.

Следующим шагом, по его словам, будет газовое эмбарго.

"Антироссийский санкционный петлю - вот наша цель", - добавил руководитель ОП.

Напомним, международная рабочая группа по санкциям против россии была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-президент США по вопросам национальной безопасности посол Майкл Макфол.

В апреле группа представила План действий по санкциям, который содержит рекомендации для международного демократического сообщества относительно комплекса дальнейших экономических мер, направленных на принуждение российского руководства к скорейшему прекращению войны в Украине и максимальное увеличение цены агрессии для России.

План сосредоточен на 10 ключевых направлениях санкционной политики.

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Российская ФедерацияАндрей Ермак