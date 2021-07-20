Санкции США не смогли остановить строительство "Северного потока-2", - Госдеп

"Санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил их приостановление в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками", - сказал Прайс в ходе брифинга.

Он напомнил, что газопровод был построен более чем на 90%, когда администрация Джо Байдена приступила к своим обязанностям в январе 2021 года.

"Мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом", - добавил представитель Госдепартамента.

Прайс отметил, что Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что США продолжают выступать против газопровода и рассматривают его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение влияния Москвы на энергетические ресурсы Европы и обойти Украину.

"Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно возможных договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2" Прайс сказал, что Госдепартамент пока не готов делать заявления по этому поводу. Однако в ближайшее время ситуация может измениться.

"Пока у меня нет для вас никаких деталей. Они могут появиться в скором времени", - сказал он.