Санкции США не смогли остановить строительство "Северного потока-2", - Госдеп

США приостановили действие санкций в отношении некоторых участников "Северного потока-2", поскольку они не могли остановить его строительство. В августе Госдепартамент представит новый доклад в Конгресс по трубопроводу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
"Санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил их приостановление в рамках приверженности президента Байдена восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками", - сказал Прайс в ходе брифинга.
Он напомнил, что газопровод был построен более чем на 90%, когда администрация Джо Байдена приступила к своим обязанностям в январе 2021 года.
"Мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода, ввели в мае санкции в отношении 19 компаний и судов, связанных с газопроводом", - добавил представитель Госдепартамента.
Прайс отметил, что Байден на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что США продолжают выступать против газопровода и рассматривают его в качестве геополитического проекта Кремля, направленного на расширение влияния Москвы на энергетические ресурсы Европы и обойти Украину.
"Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос относительно возможных договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2" Прайс сказал, что Госдепартамент пока не готов делать заявления по этому поводу. Однако в ближайшее время ситуация может измениться.
"Пока у меня нет для вас никаких деталей. Они могут появиться в скором времени", - сказал он.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".
По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.
Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.