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Санкции США скажутся на экономических интересах Путина, - Белый дом

Автор: Артур Родивилов

Американские санкции в случае вторжения России в Украину скажутся на деловых и экономических интересах президента Владимира Путина. Ограничительные меры ударят по всему российскому руководству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что любой пакет санкций будет выходить далеко за рамки того, что было сделано при введении рестрикций в 2014 году.

"Это включает последствия для деловых и экономических интересов президента России Владимира Путина и руководства российского правительства", - заявила Псаки.

Она подчеркнула, что политика американского правительства традиционно заключается в том, что оно публично не "исключает никакие варианты действий" до непосредственного введения санкций.

При этом представитель Белого дома дала понять, что это не означает, что все, о чем говорилось в последнее время будет в первоначальном пакете санкций.

Напомним, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

Добавим, американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину