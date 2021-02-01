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Не санкции: США рассматривают меры воздействия на РФ из-за подавления протестов

Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки изучают возможные меры воздействия на Российскую Федерацию в связи с силовым подавлением протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального. При этом, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, вопрос о санкциях пока не стоит.

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Об этом Блинкен заявил в эфире телеканала NBC.

Госсекретарь США отметил, что также администрация президента Джо Байдена рассматривает реакцию и на другие действия российского правительства, включая вмешательство в выборы в 2020 году, хакерские атаки, а также вознаграждениях, которые предлагали в Афганистане за нападение на американских военных.

По его словам, бывший президент США Дональд Трамп не оказывал давления на президента РФ Владимира Путина по этим вопросам. Однако Блинкен отметил, что не стал бы вводить конкурентные санкции, добавив, что "президент как нельзя более ясен в разговоре с Путиным".

Напомним, ранее Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.

Также Блинкен сообщал, что США пересмотрят все "злонамеренные действия" России.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиНавальныйпротестСанкции против России