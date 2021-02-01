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Не санкції: США розглядають заходи впливу на РФ через придушення протестів

Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки вивчають можливі заходи впливу на Російську Федерацію у зв'язку з силовим придушенням протестів на підтримку опозиціонера Олексія Навального. При цьому, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, питання про санкції поки не варто.

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Про це Блінкен заявив в ефірі телеканалу NBC.

Держсекретар США зазначив, що також адміністрація президента Джо Байдена розглядає реакцію і на інші дії російського уряду, включаючи втручання у вибори в 2020 році, хакерські атаки, а також винагороди, які пропонували в Афганістані за напад на американських військових.

За його словами, колишній президент США Дональд Трамп не чинив тиску на президента РФ Володимира Путіна з цих питань. Однак Блінкен зазначив, що не став би запроваджувати конкурентні санкції, додавши, що "президент як не можна більш ясний в розмові з Путіним".

Нагадаємо, раніше Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням ввести санкції проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

Також Блінкен повідомляв, що США переглянуть всі "зловмисні дії" Росії.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиНавальныйпротестСанкції проти Росії