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Санкції США проти Ірану та Венесуели принесли вигоду Росії, - Bloomberg

Новини » Економіка    17.08.2019 - 04:45
Санкції США проти Ірану та Венесуели принесли вигоду Росії, - Bloomberg
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Внаслідок санкцій російські нафтові компанії отримали більший дохід

Санкції проти Ірану і Венесуели, які ввела адміністрація президента США Дональда Трампа, могли стати економічно вигідні Росії. Проце передає РБК-Україна із посиланням на інформагенство Bloomberg.

Зокрема, у звязку із позиціює США щодо країн, які намагалися торгувати нафтою із Іраном та Венесуелою, автоматично зріс попит на російську нафту. Так, внаслідок цього в період з листопада минулого року по липень нинішнього року російські нафтовикиотримали додатково не менше 905 млн доларів.

Таку суму агентсво отримало на основі розрахунку, що базується на різниці у вартості нафти марки Urals і еталонної світової марки Brent за останні п’ять років. На сьогодні ці сорти нафти майже однакові у ціні.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп нещодавно підписав указ про нові санкції проти Венесуели, спрямовані на блокування активів її уряду. Нові санкції запроваджуються на тлі того, що влада Венесуели намагається перешкодити Хуану Гуайдо, який оголосив себе тимчасовим президентом та якого визнали США.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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