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Под санкции США могут попасть дочери Путина

Путин с семьей (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Новый пакет санкций США против России, презентация которого запланировано на 6 апреля, будет направлен против двух дочерей президента России Владимира Путина. Также ограничения деятельности затронут крупнейшие российские банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что санкции будут направлены против крупнейших российских банков. В частности, к ним относятся "Сбербанк", "Альфа-банк" и ВТБ. Новые меры в отношении российских банков и государственных предприятий направлены на нанесение ущерба госчиновникам и членам их семей.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Санкции против России