Під санкції США можуть потрапити доньки Путіна

Новий пакет санкцій США проти Росії, презентація якого заплановано на 6 квітня, буде спрямований проти двох дочок президента Росії Володимира Путіна. Також обмеження діяльності торкнуться найбільші російські банки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
Крім того, повідомляється, що санкції будуть спрямовані проти найбільших російських банків. Зокрема, до них відносяться "Сбербанк", "Альфа-банк" і ВТБ. Нові заходи щодо російських банків і державних підприємств спрямовані на завдавання збитків держчиновникам і членам їх сімей.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram. Розстріл