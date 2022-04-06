Под санкции США могут попасть дочери Путина

Новый пакет санкций США против России, презентация которого запланировано на 6 апреля, будет направлен против двух дочерей президента России Владимира Путина. Также ограничения деятельности затронут крупнейшие российские банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что санкции будут направлены против крупнейших российских банков. В частности, к ним относятся "Сбербанк", "Альфа-банк" и ВТБ. Новые меры в отношении российских банков и государственных предприятий направлены на нанесение ущерба госчиновникам и членам их семей.