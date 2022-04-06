Під санкції США можуть потрапити доньки Путіна

Новий пакет санкцій США проти Росії, презентація якого заплановано на 6 квітня, буде спрямований проти двох дочок президента Росії Володимира Путіна. Також обмеження діяльності торкнуться найбільші російські банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Крім того, повідомляється, що санкції будуть спрямовані проти найбільших російських банків. Зокрема, до них відносяться "Сбербанк", "Альфа-банк" і ВТБ. Нові заходи щодо російських банків і державних підприємств спрямовані на завдавання збитків держчиновникам і членам їх сімей.