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Під санкції США можуть потрапити доньки Путіна

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Москва, Середа 06 квітня 2022 06:24
Під санкції США можуть потрапити доньки Путіна Путін з сім'єю (Фото: delfi.lt)
Автор: Константин Широкун

Новий пакет санкцій США проти Росії, презентація якого заплановано на 6 квітня, буде спрямований проти двох дочок президента Росії Володимира Путіна. Також обмеження діяльності торкнуться найбільші російські банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Крім того, повідомляється, що санкції будуть спрямовані проти найбільших російських банків. Зокрема, до них відносяться "Сбербанк", "Альфа-банк" і ВТБ. Нові заходи щодо російських банків і державних підприємств спрямовані на завдавання збитків держчиновникам і членам їх сімей.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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