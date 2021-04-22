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Санкции СНБО из-за контрабанды: в список попали пять бывших сотрудников таможни

Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контрабанду. В список попали пять бывших сотрудников таможни.

Соответствующий указ обнародовали на сайте президента.

Речь идет про:

Владимира Полуситко - бывшего главного государственного инспектора ВМО №1 таможенного поста Городок.

Дениса Аминева - экс-работника Одесской таможни. В августе 2018 года был арестован по делу о присвоении контейнеров с нерастаможенным товаром на сумму около 154 млн гривен. Через месяц вышел из-под стражи под залог.

Михаила Грибанова - бывшего руководителя Одесской таможни. В мае прошлого года его якобы задержали по подозрению в получении взятки, однако сам Грибанов эту информацию опроверг. Вскоре он был освобожден от должности, в Минфине объяснили такое решение " неэффективностью работы".

Олега Богданова - ранее занимал руководящие должности на Киевской и Одесской таможнях.

Юрия Дворака - бывшего начальника Киевской таможни.

Санкции в отношении их введены на три года.

Согласно указу, в частности, предусматривается блокировка активов; полное прекращение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства; запрет на совершение сделок в отношении ценных бумаг; запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство

Ранее сообщалось, что Зеленский забрал гражданство у трех украинцев, двое из них - фигуранты санкционного списка СНБО. Речь идет о Вадиме Альперине, Александре Еримичуке, а также Араике Амирханяне.

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Новости Украины СанкцииконтрабандаГосударственная таможенная служба
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