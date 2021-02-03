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Санкции против самолетов Козака и Медведчука. СБУ объяснила причину

Автор: Игорь Литвиненко

Санкции в отношении самолетов народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака введены за полеты в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением украинского законодательства. Речь идет о самолетах молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов", - сообщили в СБУ.

Санкции должны действовать до окончания оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины к России о возмещении убытков в связи с аннексией полуострова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что против самолетов Медведчука и Козака введены санкции. Теперь этим самолетам запрещено входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории Украины и брать пассажиров.

Также сообщалось, что вчера президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака. Они включают запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK сроком на пять лет.

Как отметил Зеленский, блокирование телеканалов Козака - это борьба за правду в условиях информационной войны.

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Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир КозакСанкцииСамолет