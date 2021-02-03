Санкції проти літаків Козака і Медведчука. СБУ пояснила причину

Санкції щодо літаків народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака введені за польоти в Російську Федерацію і на тимчасово окуповані території України з порушенням українського законодавства. Йдеться про літаки молдавської авіакомпанії JET4U S.R.L. і португальської JET4U LDA.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

"На підставі виявлених порушень Служба безпеки рекомендувала РНБО застосувати до вказаних компаній такі санкції як: призупинення виконання фінансових і економічних зобов'язань, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, блокування активів", - повідомили в СБУ.

Санкції повинні діяти до закінчення окупації Криму або до вступу в законну силу рішення Європейського суду з прав людини за позовом України до Росії про відшкодування збитків у зв'язку з анексією півострова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що проти літаків Медведчука і Козака введені санкції. Тепер цим літакам заборонено входити в повітряний простір України, здійснювати посадки на території України і брати пасажирів.

Також повідомлялося, що вчора президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти Тараса Козака. Вони включають заборону на мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK терміном на п'ять років.

Як зазначив Зеленський, блокування телеканалів Козака - це боротьба за правду в умовах інформаційної війни.