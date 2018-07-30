Санкции против России сохранятся в существующем виде, - Трамп

Президент США ожидает от ЕС проектов по газопроводам, которые могли бы конкурировать с Россией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что санкции против России сохранятся в том виде, в котором они существуют сейчас. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после встречи с итальянским премьером Джузеппе Конте, передает CNN.

"Санкции против России останутся такими, как есть", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что ожидает от европейских партнеров проектов по газопроводам, которые могли бы конкурировать с Россией.

"Мы ведем переговоры с Евросоюзом о построении от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы", - рассказал Трамп.

В то же время он отметил, что будет придерживаться дипломатических методов в отношении России.

"Sanctions on Russia will remain as-is," US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH — CNN Politics (@CNNPolitics) July 30, 2018

Напомним, США могут ввести санкции против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, которые участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", поскольку поддерживают продолжение транзита газа через Украину.