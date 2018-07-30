Санкції проти Росії залишаться в існуючому вигляді, - Трамп

Президент США очікує від ЄС проектів із газопроводів, які могли б конкурувати з Росією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що санкції проти Росії збережуться в тому вигляді, в якому вони існують зараз. Про це він сказав під час прес-конференції після зустрічі з італійським прем'єром Джузеппе Конте, передає CNN.

"Санкції проти Росії залишаться такими, як є", - заявив Трамп.

Президент США додав, що очікує від європейських партнерів проектів з газопроводів, які могли б конкурувати з Росією.

"Ми ведемо переговори з Євросоюзом про побудову від 9 до 11 портів, за які вони заплатять, щоб ми могли постачати скраплений газ в різні частини Європи", - розповів Трамп.

Водночас він зазначив, що буде дотримуватися дипломатичних методів щодо Росії.

"Sanctions on Russia will remain as-is" US President Trump says pic.twitter.com/PvMkjnU0jH — CNN Politics (@CNNPolitics) July 30, 2018

Нагадаємо, США можуть запровадити санкції проти енергетичних компаній Німеччини і низки інших європейських країн, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки підтримують продовження транзиту газу через Україну.