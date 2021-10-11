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Санкції проти Росії: фігуранти причетні до переслідування кримських татар

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 18:48
Санкції проти Росії: фігуранти причетні до переслідування кримських татар Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Фігуранти нового європейського списку санкцій проти Росії причетні до переслідування кримських татар. А також до порушень норм гуманітарного права в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Повідомляється, що Київ вітає рішення Ради ЄС запровадити санкції проти 8 представників російської окупаційної адміністрації в Криму.

"Зазначені в рішенні підсанкційні особи причетні до переслідувань кримських татар та інших грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованому українському півострові", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нові санкції проти Росії напередодні 23-го саміту Україна-ЄС розцінюються як беззастережна підтримка України в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

"Дія обмежувальних заходів ЄС триватиме, поки РФ не припинить тимчасову окупацію Криму та інші грубі порушення норм міжнародного права", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС розширив санкції проти Росії через Крим, а РБК-Україна вказало, хто увійшов до цього списку.

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