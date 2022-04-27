Санкции против России: Еврокомиссия проведет консультации с каждой страной ЕС

Европейская комиссия проведет консультации с каждой страной ЕС по шестому пакету санкций против России. Переговоры запланированы на конец недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС только что завершили встречу по России и Украине. Консультации между Еврокомиссией с отдельными государствами-членами состоятся в конце этой недели с целью принятия 6-го пакета где-то на следующей неделе", - отметил он.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что в шестом пакете санкций против России не будет эмбарго на поставки нефти и газа.

Также стало известно, что Польша предложит ЕС ввести налоги на российские энергоносители и квоты на их использование.

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