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Санкції проти Росії: Єврокомісія проведе консультації з кожною країною ЄС

Фото: Єврокомісія ще готує шостий пакет санкцій проти Росії (flickr com libereurope)
Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія проведе консультації з кожною країною ЄС щодо шостого пакету санкцій проти Росії. Переговори заплановані на кінець тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС щойно завершили зустріч щодо Росії та України. Консультації між Єврокомісією з окремими державами-членами відбудуться наприкінці цього тижня з метою прийняття 6-го пакету десь наступного тижня", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель говорив, що в шостому пакеті санкцій проти Росії не буде ембарго на постачання нафти і газу.

Також стало відомо, що Польща запропонує ЄС запровадити податки на російські енергоносії та квоти на їх використання.

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