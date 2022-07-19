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Санкции против России: ЕС может внести в черный список еще 55 человек

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейский союз в седьмом пакете санкций против России может ввести ограничения против 55 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на заседании комиссии по международным делам в Сенате.

В частности, по ее словам, накануне в Брюсселе министры стран участниц ЕС согласовали эмбарго на импорт золота.

"Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек", - отметила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Сегодня стало известно, что в списке будут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

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ЕвросоюзСанкции против России