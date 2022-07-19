Санкции против России: ЕС может внести в черный список еще 55 человек

Европейский союз в седьмом пакете санкций против России может ввести ограничения против 55 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны на заседании комиссии по международным делам в Сенате.

"Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек", - отметила она.

В частности, по ее словам, накануне в Брюсселе министры стран участниц ЕС согласовали эмбарго на импорт золота.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Сегодня стало известно, что в списке будут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

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