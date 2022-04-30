Санкции против России. ЕС не обсуждает отказ от российского газа, - СМИ

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси . В него может войти поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Продолжается работа над 6-м пакетом (санкций - ред.) ЕС по России и Беларуси", - сообщил журналист.

По его словам, в новый санкционный пакет может войти нефтяное эмбарго с поэтапным введением до конца текущего года, но не российский газ. Также обсуждаются ограничения в отношении "Сбербанка", но не "Газпромбанка".

В шестой пакет может войти экспортный контроль на поставки европейских товаров в Россию. Однако под них могут не попасть автомобили и продукция фармацевтических компаний. Кроме того, обсуждаются морские меры, но против них выступает Кипр.