UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Санкции против России. ЕС не обсуждает отказ от российского газа, - СМИ

Фото: ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, но без газа (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России и Беларуси. В него может войти поэтапное нефтяное эмбарго, но без российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Продолжается работа над 6-м пакетом (санкций - ред.) ЕС по России и Беларуси", - сообщил журналист.

По его словам, в новый санкционный пакет может войти нефтяное эмбарго с поэтапным введением до конца текущего года, но не российский газ. Также обсуждаются ограничения в отношении "Сбербанка", но не "Газпромбанка".

В шестой пакет может войти экспортный контроль на поставки европейских товаров в Россию. Однако под них могут не попасть автомобили и продукция фармацевтических компаний. Кроме того, обсуждаются морские меры, но против них выступает Кипр.

Напомним, Евросоюз может одобрить поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе.

Отметим, сегодня, 30 апреля, стало известно о готовности Германии поддержать санкции против ядерной отрасли России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииЕвросоюзГазВойна в Украине