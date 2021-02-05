Санкції проти Нікарагуа: Україна продовжить відповідати на посягання на суверенітет

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна санкціями проти Нікарагуа відповіла на зазіхання на свій суверенітет. Причиною стало відкриття так званого почесного консульства цієї країни в окупованому Криму.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

Відзначимо, напередодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що рішення про санкції проти Нікарагуа через почесне консульство в окупованому Криму "виглядає сміхотворно" і розцінюється як "акт відчаю". Вона підкреслила, що після окупації півострова питання відносин нібито не стосуються України.

У свою чергу, Ніколенко заявив у коментарі РБК-Україна, що "актом відчаю" є спроби Росії переконати світ у тому, що Крим і Севастополь - це нібито суб'єкти РФ. А призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство і міжнародне право

"У відповідь на такі недружні дії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював, а Верховна рада підтримала, введення обмежувальних заходів проти Нікарагуа. Україна і надалі буде безкомпромісно реагувати на кричущі посягання на свій суверенітет і послідовно захищати національні інтереси з метою якнайшвидшої деокупації Криму", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти Нікарагуа. Обмеження введено після того, як посол Нікарагуа в Росії без погодження з Україною відвідав Крим і відкриа почесне консульство з резиденцією в Сімферополі.

Почесним консулом став Олег Белавенцев, якого заочно засуджено в Україні до 13 років позбавлення волі. Про нього відомо, що він у 1980-х працював у посольствах СРСР, був співробітником КДБ. Після окупації Криму був призначений представником президента Росії Володимира Путіна на півострові.