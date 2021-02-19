Санкции против Марченко: часть активов 1+1 арестованы

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против жены народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Активы телеканала 1+1, которые принадлежат ей, арестованы.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что арест накладывается на часть активов канала "1+1", которые принадлежат Марченко. При этом канал продолжит свою работу. "1 + 1 будет работать. Там часть. Накладывается арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться, закладывать", - заявил он.