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Санкции против Марченко: часть активов 1+1 арестованы

Автор: Лера Полищук

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против жены народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Активы телеканала 1+1, которые принадлежат ей, арестованы.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что арест накладывается на часть активов канала "1+1", которые принадлежат Марченко. При этом канал продолжит свою работу.

"1 + 1 будет работать. Там часть. Накладывается арест. Они не имеют права его продавать, пользоваться, закладывать", - заявил он.

Ранее сообщалось, что жена Медведчука Оксана Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".

Год назад СБУ проводила обыски на телеканале "1+1" в связи с прослушкой тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда Зеленский допустил, что после обысков возможен конфликт с владельцем телеканала Игорем Коломойским.

Кроме того, Служба безопасности Украины проводит проверки на телеканале "1+1", чтобы узнать, кто влияет на информационную политику телеканала.

"Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Новости Украины 1+1Оксана МарченкоСанкции
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