Санкції проти Марченко: частина активів 1+1 арештовані

Рада національної безпеки і оборони України ввів санкції проти дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко. Активи телеканалу 1+1, які належать їй, заарештовано.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

Він зазначив, що арешт накладається на частину активів каналу "1+1", які належать Марченко. При цьому канал продовжить свою роботу. "1 + 1 буде працювати. Там частина. Накладається арешт. Вони не мають права його продавати, користуватися, закладати", - заявив він.