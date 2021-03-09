Санкции против каналов Медведчука: Зеленский оценил влияние на переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил, что введение санкций против пула каналов Виктора Медведчука имело последствия на переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе и в нормандском формате. В частности, на Донбассе увеличилось количество провокаций.

"Мы понимаем, что последствия есть. Мы понимаем, что увеличилось количество провокаций на фронте. Я не хочу связывать именно с этим, но мы видим, что это в одно время происходит. В среду будут проходить очередные переговоры об усиленном контроле. Хочется услышать выводы", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что сложно сказать, как именно повлияли санкции.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым наложил санкций на телеканалы 112, ZIK и NewsOne и их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. Глава государства подчеркнул, что для введения санкций были "железобетонные аргументы".

Позже, 20 февраля, были введены санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.