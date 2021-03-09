RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санкції проти каналів Медведчука: Зеленський оцінив вплив на переговори по Донбасу

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти пулу каналів Віктора Медведчука мало наслідки на переговорний процес у Тристоронній контактній групі і в нормандському форматі. Зокрема, на Донбасі збільшилася кількість провокацій.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30".

Президент зазначив, що складно сказати, як саме вплинули санкції.

"Ми розуміємо, що наслідки є. Ми розуміємо, що збільшилася кількість провокацій на фронті. Я не хочу пов'язувати саме з цим, але ми бачимо, що це в один час відбувається. В середу будуть проходити чергові переговори про посилений контроль. Хочеться почути висновки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким наклав санкцій на телеканали 112, ZIK і NewsOne і їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. Глава держави підкреслив, що для введення санкцій були "залізобетонні аргументи".

Пізніше, 20 лютого, були введені санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийСанкції
Читайте також
Зеленський: знайду формат для зустрічі з кожним окремо, якщо не буде Нормандії
Зеленський про "канали Медведчука": працюємо над довічним баном в YouTube
Прогноз погоди