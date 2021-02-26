Санкции против каналов Козака: в Верховный суд поступил еще один иск

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины поступил иск еще одного телеканала, в отношении которого применены санкции. Речь идет о санкциях, которые ввели против телеканалов нардепа Тараса Козака.

Отмечается, что иск поступил 25 февраля, так телеканал пытается оспорить указ президента от 2 февраля № 43/2021 относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Также ранее в Верховный суд поступил еще один иск от физического лица, в отношении которого применены санкции. Ранее в стране ввели санкции против трех телеканалов.

Отметим, Украина ввела санкции против Виктора Медведчука. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".