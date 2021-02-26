RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Санкції проти каналів Козака: до Верховного суду надійшов ще один позов

Автор: Анастасія Рокитна

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна", щодо якого застосовано санкції. Мова йде про санкції, які ввели проти телеканалів нардепа Тараса Козака.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначається, що позов надійшов 25 лютого, так телеканал намагається оскаржити указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/40/21", - йдеться у повідомленні.

Також раніше до Верховного суду надійшов ще один позов від фізичної особи, щодо якої застосовано санкції. Раніше в країні ввели санкції проти трьох телеканалів.

Зазначимо, Україна ввела санкції проти Віктора Медведчука. Серед рішень РНБО також було доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Верховный судСанкції
Читайте також
Євросоюз на рік продовжив санкції проти влади Білорусі
Майно київського заводу "Більшовик" повернули в державну власність
Прогноз погоди