Санкції проти каналів Козака: до Верховного суду надійшов ще один позов

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України надійшов позов від телеканалу "112 Україна", щодо якого застосовано санкції. Мова йде про санкції, які ввели проти телеканалів нардепа Тараса Козака.

Про це повідомляє прес-служба суду .

Зазначається, що позов надійшов 25 лютого, так телеканал намагається оскаржити указ президента від 2 лютого № 43/2021 щодо рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/40/21", - йдеться у повідомленні.