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Санкции против Госдумы РФ. Рада поддержала постановление

Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с предложением ввести санкции против депутатов Государственной думы РФ. Постановление поддержали 322 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Речь идет о проекте постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)" (№7064).

Целью и задачами соответствующего постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения СНБО о применении к лицам, причастным к признанию так называемых "Л/ДНР", персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по созданию реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины.

В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Верховная рада Украины предлагает СНБО ввести на 10 лет.

Напомним, Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР".

Отметим, Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина

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