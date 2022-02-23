Санкции против Госдумы РФ. Рада поддержала постановление

Речь идет о проекте постановления "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и иных ограничительных мер (санкций)" (№7064).

Целью и задачами соответствующего постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения СНБО о применении к лицам, причастным к признанию так называемых "Л/ДНР", персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) по созданию реальных и/или потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности в информационной сфере, суверенитете и территориальной целостности Украины.

В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы РФ, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ЛДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

Верховная рада Украины предлагает СНБО ввести на 10 лет.