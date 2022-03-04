ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Санкции продолжатся. Путин должен потерпеть поражение в Украине, - МИД Британии

Новина українською →
Лондон, Пятница 04 марта 2022 21:17
Санкции продолжатся. Путин должен потерпеть поражение в Украине, - МИД Британии Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс заверила, что из-за войны России против Украины антироссийские санкции продолжатся. В итоге президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Нам нужно железное единство среди союзников в поддержку Украины. Я присоединилась к Совету ЕС, где мы договорились с США, Канадой и Украиной, что Путин должен потерпеть поражение в Украине и что мы продолжим использовать санкции, чтобы ослабить экономику и военную машину России", - отметила Трасс.

Она добавила, что страны "Большой семерки" согласны снизить зависимость от российского топлива.

"Вместе мы поддержим Украину, подорвем российскую экономику санкциями и обеспечим поражение Путина", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против соратников Владимира Путина - заморожены активы олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания Война России против Украины
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина