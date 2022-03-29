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Санкции и поставки оружия сохранятся. Байден отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент США Джо Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегации в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Американский президент не видит оснований для изменения политики США. Байден стремится проверить приверженность России мирным инициативам.

"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинских военных оборонными средствами", – заявил хозяин Белого дома.

К слову, американский госсекретарь не заметил существенного прогресса в переговорах Украины и РФ.

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