Санкции не направлены на свержение режима, - Боррель

Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что санкции введенные в результате российской агрессии в Украине не напрвлены на смену режима.

"Санкции введены не для того, чтобы спровоцировать смену режима в России. Напротив, санкции были вызваны войной. И их цель - ослабить российскую экономику, заставить ее почувствовать тяжесть последствий и усилить, укрепить позицию украинцев на предстоящих переговорах.", - сказал Боррель.

Боррель добавил, что санкции ЕС направлены не против российского народа, а призваны поддерживать международные нормы.

"Это война Путина, и только Путин может ее закончить", - заявил Боррелль.