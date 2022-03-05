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Санкции не направлены на свержение режима, - Боррель

Автор: RBC.UA

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции, которые вводятся, призваны ослабить российскую экономику, но не несут в себе цели сменить режим. Наоборот, санкции были спровоцированы войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Глава внешней политики Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что санкции введенные в результате российской агрессии в Украине не напрвлены на смену режима.

"Санкции введены не для того, чтобы спровоцировать смену режима в России. Напротив, санкции были вызваны войной. И их цель - ослабить российскую экономику, заставить ее почувствовать тяжесть последствий и усилить, укрепить позицию украинцев на предстоящих переговорах.", - сказал Боррель.

Боррель добавил, что санкции ЕС направлены не против российского народа, а призваны поддерживать международные нормы.

"Это война Путина, и только Путин может ее закончить", - заявил Боррелль.

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Напомним, что МИД Британии заявил, что санкции будут продолжаться.

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