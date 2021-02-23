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Санкции могут сорвать завершение "Северного потока-2", - эксперт

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Российский газопровод "Северный поток-2" могут не достроить. Причиной этому могут стать введенные против газопровода санкции.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, говорится в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

"На протяжении 3-5 лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после этого - очень сложно прогнозировать", - считает эксперт.

Если же запуск газопровода состоится, это в любом случае будет нежелательным сценарием для Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины.

Отметим, администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".

Также сообщалось, что Украина и Польша обратилась к Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2".

Кроме этого, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство не получало сигналов от представителей ЕС, что санкции против "СП-2" могут быть сняты.

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Новости Украины Северный поток-2Санкции
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