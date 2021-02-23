Санкции могут сорвать завершение "Северного потока-2", - эксперт

Российский газопровод "Северный поток-2" могут не достроить. Причиной этому могут стать введенные против газопровода санкции.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, говорится в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".
"На протяжении 3-5 лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после этого - очень сложно прогнозировать", - считает эксперт.
Если же запуск газопровода состоится, это в любом случае будет нежелательным сценарием для Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что эксперты объяснили последствия запуска "Северного потока-2" для Украины.
Отметим, администрация президента США Джо Байдена продолжает изучать возможность введения новых санкций против "Северного потока-2".
Также сообщалось, что Украина и Польша обратилась к Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2".
Кроме этого, премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство не получало сигналов от представителей ЕС, что санкции против "СП-2" могут быть сняты.