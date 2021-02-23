Санкции могут сорвать завершение "Северного потока-2", - эксперт

Российский газопровод "Северный поток-2" могут не достроить. Причиной этому могут стать введенные против газопровода санкции.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, говорится в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

"На протяжении 3-5 лет к этому проекту не вернутся, а вернутся ли после этого - очень сложно прогнозировать", - считает эксперт.

Если же запуск газопровода состоится, это в любом случае будет нежелательным сценарием для Украины.