Санкції можуть зірвати завершення "Північного потоку-2", - експерт

Російський газопровід "Північний потік-2" не можуть добудувати. Причиною цього можуть стати введені проти газопроводу санкції.
Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".
"На протязі 3-5 років до цього проекту не повернуться, а повернуться після цього - дуже складно прогнозувати", - вважає експерт.
Якщо ж запуск газопроводу відбудеться, це в будь-якому випадку буде небажаним сценарієм для України.
Раніше РБК-Україна писало, що експерти пояснили наслідки запуску "Північного потоку-2" для України.
Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена продовжує вивчати можливість введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".
Також повідомлялося, що Україна і Польща звернулася до Байдену з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2".
Крім цього, прем'єр України Денис Шмигаль повідомив, що український уряд не отримувало сигналів від представників ЄС, що санкції проти "СП-2" можуть бути зняті.