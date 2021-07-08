Санкции за коррупцию: в ЕС предлагают изменить "акт Магнитского"

В Страсбурге поддержали резолюцию, посвященную режиму санкций за нарушение прав человека.

В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем предложить расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию. Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека.

Издание DW пише, что под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.



"Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты свой призыв.