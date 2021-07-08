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Санкции за коррупцию: в ЕС предлагают изменить "акт Магнитского"

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Страсбург, Четверг 08 июля 2021 11:40
Санкции за коррупцию: в ЕС предлагают изменить "акт Магнитского" Фото: "акт Магнитского" предлагают изменить (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский парламент призвал Европейский Союз создать возможность ввести санкции за коррупцию в странах, которые находятся вне пределов блока. "Акт Магнитского" предлагают изменить.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

В Страсбурге поддержали резолюцию, посвященную режиму санкций за нарушение прав человека.

В то же время Европарламент призвал Еврокомиссию законодательным путем предложить расширить перечень критериев для санкций, включив в него коррупцию. Евродепутаты считают, что санкционный режим следует применять и к тем, кто создает экономические и финансовые условия для нарушений прав человека.

Издание DW пише, что под этим часто понимают олигархов, хотя определение "олигарх" в резолюции не содержится.

"Коррупция оказывает опустошительное воздействие на ситуацию с соблюдением прав человека и часто подрывает функционирование и легитимность государственных институтов и верховенства права", - пояснили евродепутаты свой призыв.

Напомним, Евросоюз создаст санкционный механизм аналогичный "акту Магнитского".

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Санкции олигархи Евросоюз
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