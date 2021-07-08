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Санкції за корупцію: в ЄС пропонують змінити "акт Магнітського"

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Страсбург, Четвер 08 липня 2021 11:40
Санкції за корупцію: в ЄС пропонують змінити "акт Магнітського" Фото: "акт Магнітського" пропонують змінити (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський парламент закликав Європейський Союз створити можливість ввести санкції за корупцію в країнах, які знаходяться поза межами блоку. "Акт Магнітського" пропонують змінити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

У Страсбурзі підтримали резолюцію, присвячену режиму санкцій за порушення прав людини.

У той же час Європарламент закликав Єврокомісію законодавчим шляхом запропонувати розширити перелік критеріїв для санкцій, включивши в нього корупцію. Євродепутати вважають, що санкційний режим слід застосовувати і до тих, хто створює економічні та фінансові умови для порушень прав людини.

Видання DW пише, що під цим часто розуміють олігархів, хоча визначення "олігарх" в резолюції не міститься.

"Корупція надає спустошливий вплив на ситуацію з дотриманням прав людини і часто підриває функціонування і легітимність державних інститутів і верховенства права", - пояснили євродепутати свій заклик.

Нагадаємо, Євросоюз створить санкційний механізм аналогічний "акту Магнітського".

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