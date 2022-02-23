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ЕС планирует ввести санкции против главы Минобороны РФ, - WSJ

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Брюссель, Среда 23 февраля 2022 15:01
ЕС планирует ввести санкции против главы Минобороны РФ, - WSJ Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз намерен ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу. Также в санкционный список может попасть Агентство интернет-исследований России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, ЕС введет целевые санкции в отношении 22 физических лиц и Агентства интернет-исследований. В число лиц не входит президент России Владимир Путин, хотя глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что российскому лидеру могут запретить поездки в ЕС и заморозить активы в случае новой агрессии России против Украины.

По словам дипломатов, в санкционный список ЕС попадут глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава канцелярии президента РФ Антон Вайно и несколько других высокопоставленных военачальников, включая начальников штабов ВМФ и Министерства обороны России.

В санкционный список также включены высокопоставленные чиновники трех банков, против которых направлены санкции, в том числе Игорь Шувалов, глава ВЭБа, бывший первый вице-премьер России и близкий соратник Путина.

Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Позже Боррель раскрыл содержание санкций против РФ.

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Сергей Шойгу Санкции против России
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