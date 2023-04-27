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У Санкт-Петербурзі в районі аеродрому пролунав вибух

Фото: у Санкт-Петербурзі в районі аеропорту пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У російському Санкт-Петербурзі сьогодні вночі, 27 квітня, пролунав гучний вибух. Про його причини поки що нічого не повідомлялося.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що звук, схожий на вибух, було чути у поселенні Графська Слов'янка в Гатчинському районі Ленінградської області, причому ударна хвиля була досить відчутною. На записах із камер відкритого горіння немає.

По сусідству з ймовірним районом вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін".

Нагадаємо, що 24 квітня в тимчасово окупованому Севастополі вночі пролунали вибухи. Тоді росіяни заявили, що Чорноморський флот РФ нібито "відбиває атаку надводних безпілотників".

Додамо, раніше в ОК "Південь" попередили, що росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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Санкт-ПетербургВибух