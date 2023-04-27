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В Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв

Фото: в Санкт-Петербурге в районе аэропорта прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Санкт-Петербурге сегодня ночью, 27 апреля, прозвучал громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Сообщается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, причём ударная волна была достаточно ощутимой. На записях с камер открытого горения нет.

По соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".

Напомним, что 24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".

Добавим, ранее в ОК "Юг" предупредили, что россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

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Санкт-ПетербургВзрыв