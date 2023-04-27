В Санкт-Петербурге в районе аэродрома прозвучал взрыв

В российском Санкт-Петербурге сегодня ночью, 27 апреля, прозвучал громкий взрыв. О его причинах пока ничего не сообщалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".
Напомним, что 24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".
Добавим, ранее в ОК "Юг" предупредили, что россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.
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