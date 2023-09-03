В Санкт-Петербурге горит нефтебаза, сообщают о взрывах

Масштабный пожар вспыхнул в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 сентября. Там загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Масштабный пожар вспыхнул на территории нефтебазы "Ручьи" у Пискаревского проспекта. По данным СМИ, загорелась заправочная цистерна.

Жители Санкт-Петербурга в сети сообщают, что на месте пожара раздаются взрывы.

МЧС России утверждает, что огонь охватил ангар площадь пожара 800 квадратных метров. Спасатели присвоили пожару второй ранг. Информации о пострадавших пока нет.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, нефтебазах, на военных объектах, заводах и т.п.

В частности, вчера, 2 сентября, в российском Питере горел хладокомбинат. Огонь охватил 1400 квадратных метров площади. Столб черного дыма видели в нескольких районах города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.