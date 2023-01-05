В Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі
В Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ". Відомо про загиблих.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Фонтанка".
Зазначається, що пожежа охопила 420 квадратних метрів дво-триповерхової будівлі. Вогонь все ж вдалось локалізувати.
Як пише Mash, на Пулковському шосе видніється стовп контрастного диму. Попередньо відомо, що на момент загоряння в будівлі перебували люди.
Фото: в Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі (fontanka.ru)
Спочатку виявили тіло одного загиблого, трохи пізніше - другого.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у районі мису Фіолент біля тимчасово окупованого Севастополя вчора 4 січня пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про нібито вибух газового балона внаслідок якого загинула людина.
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