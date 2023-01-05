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В Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі

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Четвер 05 січня 2023 13:35
В Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі Фото: в Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі (fontanka.ru)
Автор: Сергій Пишкін

В Санкт-Петербурзі сталась масштабна пожежа у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ". Відомо про загиблих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве російське видання "Фонтанка".

Зазначається, що пожежа охопила 420 квадратних метрів дво-триповерхової будівлі. Вогонь все ж вдалось локалізувати.

Як пише Mash, на Пулковському шосе видніється стовп контрастного диму. Попередньо відомо, що на момент загоряння в будівлі перебували люди.

Фото: в Санкт-Петербурзі масштабна пожежа, є загиблі (fontanka.ru)

Спочатку виявили тіло одного загиблого, трохи пізніше - другого.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у районі мису Фіолент біля тимчасово окупованого Севастополя вчора 4 січня пролунали вибухи. Пізніше стало відомо про нібито вибух газового балона внаслідок якого загинула людина.

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