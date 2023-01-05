В Санкт-Петербурге масштабный пожар, есть погибшие
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ". Известно о погибших.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание "Фонтанка".
Отмечается, что пожар охватил 420 квадратных метров двух-трехэтажного здания. Огонь все же удалось локализовать.
Как пишет Mash, на Пулковском шоссе виднеется столб контрастного дыма. Предварительно известно, что в момент возгорания в здании находились люди.
Фото: в Санкт-Петербурге масштабный пожар, есть погибшие (fontanka.ru)
Сначала обнаружили тело одного погибшего, чуть позже - второго.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в районе мыса Фиолент возле временно оккупированного Севастополя вчера 4 января прогремели взрывы. Позже стало известно о якобы взрыве газового баллона в результате которого погиб человек.
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