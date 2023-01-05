В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ". Известно о погибших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное российское издание " Фонтанка ".

Отмечается, что пожар охватил 420 квадратных метров двух-трехэтажного здания. Огонь все же удалось локализовать.

Как пишет Mash, на Пулковском шоссе виднеется столб контрастного дыма. Предварительно известно, что в момент возгорания в здании находились люди.

Фото: в Санкт-Петербурге масштабный пожар, есть погибшие (fontanka.ru)

Сначала обнаружили тело одного погибшего, чуть позже - второго.