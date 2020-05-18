Санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения внутри ЕС пока нет, - Кулеба

На данный момент времени санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения внутри ЕС нет. Но свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По словам министра, либерализация, которую мы сейчас наблюдаем, мотивирована двумя факторами.

"Первый - психологическая усталость людей от карантина. Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее в любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городам. Понятно, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается", - рассказал он.

Кулеба отметил, что второй мотив для либерализации - давление бизнеса, давление экономики.

"Мы же понимаем, что сейчас туристический бизнес приходит к своему правительству и говорит: "нет туристов - нет занятости, нет налогов", - заявил он.

По его словам, либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И Украина будет учитывать их шаги и решения.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина заявил, что в принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.