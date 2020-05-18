Санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения внутри ЕС пока нет, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Однако, министр считает, что свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться

На данный момент времени санитарных оснований для восстановления полностью свободного передвижения внутри ЕС нет. Но свобода передвижения будет постепенно восстанавливаться.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина.

По словам министра, либерализация, которую мы сейчас наблюдаем, мотивирована двумя факторами.

"Первый - психологическая усталость людей от карантина. Поколение, выросшее в свободном мире, привыкшее в любой момент прыгнуть в самолет и лететь за 30 евро на уик-энд в другую страну, вдруг жестко взяли и посадили по домам и городам. Понятно, что это огромный психологический стресс, и он выплескивается", - рассказал он.

Кулеба отметил, что второй мотив для либерализации - давление бизнеса, давление экономики.

"Мы же понимаем, что сейчас туристический бизнес приходит к своему правительству и говорит: "нет туристов - нет занятости, нет налогов", - заявил он.

По его словам, либерализация, которая происходит в Европе, будет очень осторожной, очень пошаговой, обусловленной кучей критериев и факторов. И Украина будет учитывать их шаги и решения.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина заявил, что в принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.

Автор: Сергей Щербина