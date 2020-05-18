Санітарних підстав для відновлення повністю вільного пересування в межах ЄС поки немає, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Проте, міністр вважає, що свобода пересування буде поступово відновлюватися

На даний момент часу санітарних підстав для відновлення повністю вільного пересування в межах ЄС немає. Але свобода пересування буде поступово відновлюватися.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами міністра, лібералізація, яку ми зараз спостерігаємо, мотивована двома факторами.

"Перший - психологічна втома людей від карантину. Покоління, яке виросло у вільному світі, звикле будь-якої миті стрибнути в літак і летіти за 30 євро на уїк-енд в іншу країну, раптом жорстко взяли і посадили по будинках і містах. Зрозуміло, що це величезний психологічний стрес, і він вихлюпується", - розповів він.

Кулеба зазначив, що другий мотив для лібералізації - тиск бізнесу, тиск економіки.

"Ми ж розуміємо, що зараз туристичний бізнес приходить до свого уряду і говорить: "немає туристів - немає зайнятості, немає податків", - заявив він.

За його словами, лібералізація, яка відбувається в Європі, буде дуже обережною, дуже покроковою, обумовленою купою критеріїв і факторів. І Україна буде враховувати їхні кроки і рішення.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що у прийнятті рішення щодо відкриття пунктів державного кордону України буде орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Автор: Сергій Щербина