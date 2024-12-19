Санду заявила про можливе припинення постачання газу від "Газпрому" з 1 січня

Зокрема, Санду висловилася на захист поїздки вже ексміністра енергетики Віктора Парлікова до Росії на перемовини з "Газпромом". За її словами, це була "необхідна" поїздка.

"Вона була необхідна, тому що у нас є контракт із "Газпромом" і важливо було перевірити, чи виконає він свої контрактні зобов’язання. І якщо ні - потрібно шукати рішення для наших громадян на лівому боці Дністра", - зазначила Санду.

Вона також додала, що поки очікуваним виглядає сценарій, що з початком 2025 року країна залишиться без російського газу.

"Досі "Газпром" не дав чіткої відповіді, і ми припускаємо, що з 1 січня постачання газу не буде", - сказала Санду.

Що передувало

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан хоче оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі. Водночас було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

На тлі цього було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

Раніше ми розповідали про те, у чому ризик для Молдови від рішення України повністю припинити транзит російського газу через свою територію.