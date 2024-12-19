Санду заявила о возможном прекращении поставок газа от "Газпрома" с 1 января

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
В частности, Санду высказалась в защиту поездки уже экс-министра энергетики Виктора Парликова в Россию на переговоры с "Газпромом". По ее словам, это была "необходимая" поездка.
"Она была необходима, потому что у нас есть контракт с "Газпромом" и важно было проверить, выполнит ли он свои контрактные обязательства. И если нет - нужно искать решение для наших граждан на левой стороне Днестра", - отметила Санду.
Она также добавила, что пока ожидаемым выглядит сценарий, что с началом 2025 года страна останется без российского газа.
"До сих пор "Газпром" не дал четкого ответа, и мы предполагаем, что с 1 января поставок газа не будет", - сказала Санду.
Ранее мы писали, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан хочет объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В то же время был уволен министр энергетики Виктор Парликов.
На фоне этого был уволен министр энергетики Виктор Парликов.
Ранее мы рассказывали о том, в чем риск для Молдовы от решения Украины полностью прекратить транзит российского газа через свою территорию.
О том, в чем риск для Молдовы от решения Украины полностью прекратить транзит российского газа через свою территорию - читайте в материале РБК-Украина.
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