Санду заявила о возможном прекращении поставок газа от "Газпрома" с 1 января

В частности, Санду высказалась в защиту поездки уже экс-министра энергетики Виктора Парликова в Россию на переговоры с "Газпромом". По ее словам, это была "необходимая" поездка.

"Она была необходима, потому что у нас есть контракт с "Газпромом" и важно было проверить, выполнит ли он свои контрактные обязательства. И если нет - нужно искать решение для наших граждан на левой стороне Днестра", - отметила Санду.

Она также добавила, что пока ожидаемым выглядит сценарий, что с началом 2025 года страна останется без российского газа.

"До сих пор "Газпром" не дал четкого ответа, и мы предполагаем, что с 1 января поставок газа не будет", - сказала Санду.

Что предшествовало

Ранее мы писали, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан хочет объявить чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В то же время был уволен министр энергетики Виктор Парликов.

На фоне этого был уволен министр энергетики Виктор Парликов.

Ранее мы рассказывали о том, в чем риск для Молдовы от решения Украины полностью прекратить транзит российского газа через свою территорию.